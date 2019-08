Almanacco del 28-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ed è mercoledì 28 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agostino Aurelio vescovo e dottore termine latino indicante venerabile Augusto Augusto si diffuse come personale né portare la mente tarda attorno al terzo secolo dopo grizio dopo Cristo che dopo Cristo o dopo Cristo grazie al culto di Aurelio Agostino di tagaste nato nel 354 convertito da Sant’Ambrogio della chiesa Agostino una mente analitica e scientifica con cui giudiche fino in fondo e difetti degli altri ma trova sempre una giustificazione loro imperfezioni in amore fedele e vuole una donna con cui condividere la vitaun allegro buontempone ama molto raccontare le storie sentimentali di altre persone adora i gruppi e mortale il capo ma non pensa certo di avere sempre la verità in tasca facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi oggi le guerre di vogliamo fare al nostro Renzo poi Lorenzo Tantissimi auguri e anche a Maddalena Lorenzo Maddalena e voi tutti che siete nati quest’oggi timidezza riservo sono spesso di essere apprezzati per quello che siete dovete imparare ad avere maggiore fiducia nelle vostre capacità che sono molte nelle vostre idee spesso geniali se lo farete Riceverete nel lavoro e riconoscimenti che meritate io per essere felici dovete solo diventare più aperti e appassionati il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 28 agosto ma del 1930 nasce la harley-davidson nel 1901 nel Wisconsin nasce qualcosa di più di una semplice motocicletta prende forma un mito senza età due ventenni William Harley and Arthur Davidsonpuliscono pezzo per pezzo un prototipo di bicicletta motorizzata il proverbio con cui ci andiamo a salutare a Sant’Agostino la testa sul cuscino Buona giornata Auguri Lorenzo saluti al nostro Andrea che si sta ripopolando gli studi è vero vero vero il nostro Antonello a tutti voi l’augurio di una meravigliosa giornata noi ci ritroviamo domani fate i bravi l’almanacco del giorno

