Almanacco del 28-08-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e dai che venerdì Dai che venerdì buongiorno buongiorno da Francesco Vitale oggi è venerdì 28 agosto la chiesa ricorda Sant’Agostino Tantissimi auguri a tutti coloro che portano il nome di Agostino il nome che deriva dal latino augustinus diminutivo dell’origine Augustus titolo onorifico conferita di imperatori romani sono nati oggi Wolfang e Maurizio Costanzo e Jason Priestley è Roger qui Insomma mica stiamo qua a scherzare o quant’altro gli auguri di oggi il nostro Lorenzo se sei in ascolto vedo che stai tanto lavorando tanto oggi Tantissimi auguri e ci andiamo nelPino lui veramente un amico un collega tanti tanti tanti auguri Lorenzo Buon compleanno Spero veramente non si è mai fermato quest’estate è ci rivediamo prestissimo Un augurio anche a Maddalena buon compleanno anche a Maddalena anche lei oggi compie gli anni di auguri veramente siete in tantissimi se ci scrivete ci fate arrivare anche come si dice i vostri vostri pensieri vostri Sanji Insomma noi come dire un poi vi vi vi salutiamo e forse non lo so dipende da Roger come gli gira perché insomma sta perdendo la testa di là Vabbè comunque facciamo il nostro viaggio nel tempo 28 agosto 1926 muore a New York l’idolo delle donne di quegli anni l’attore cinematografico di origine italiana Rodolfo Guglielmi meglio noto con il nome d’arte di Rodolfo Valentino 28 agosto 1963 durante una manifestazione per i diritti civili che la dura 200.000 persone Martin Luther King tiene il famoso discorso del TFAdavanti al Lincoln memorial di Washington è ancora 28 agosto 1996 ufficiale il divorzio tra Carlo II Principe di Galles e Lady Diana Spencer in effetti è ricorderete anche questo sempre il 28 agosto del 1903 nasce la Harley Davidson in realtà nel 1901 nel Wisconsin nasceva qualcosa di più di una semplice motocicletta prende un mito senza senza età due ventenni costruiscono un pezzo di storia pezzo per pezzo questo prototipo di bicicletta motorizzata solo il 28 agosto di due anni dopo nel 1903 iniziano la produzione dei primi modelli ci andiamo a salutare con un proverbio cinese che dice quando incontri un uomo troppo stanco per offrirti il suo sorriso Lasciagli il tuo nessuno ha tanto bisogno di un sorriso quando colui che non usa piùWow giusto il proverbio incroci dice che il libro della scienza è quello dell’ esistenza io oggi voglio salutare in chiusura è perché è per la serie A volte ritornano realtà non sono mai mancati è vero Andrea è ritornato il nostro Andrea Chissà chissà quando poi Eh sì Ferrari in cielo risentiremo forse lo vediamo oppure Insomma che passa anche nei nostri studi Non lo so Andrea è un abbraccio speciale anche ad Annalisa e a tutto lo staff lì e della Toscana che insomma si allarga si allarga si allargano ritorna anche in ascolto salutavamo tanto tanto tanto tanto tanto tanto tempo fa vero Andrea che ci fai anche sforare questa mattina Brava Allora un saluto a tutti voi Noi torniamo anche domani sempre a quest’ora più o meno minuto più minuto meno sempre insieme a voi vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di Ascolta come dice qualcuno fate i bravialmanacco del giorno

