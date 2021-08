Almanacco del 28-08-2021 ore 07:30

almanacco del giorno sabato 28 agosto Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agostino dottore il nome che deriva dal latino Augusto diminutivo dell’originale Augustus titolo onorifico conferito agli Imperatori Roma Il proverbio dice il libro della scienza è quello dell’esistenza di oggi John V Get Maurizio Costanzo Jason Priestley Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Rifacciamo il nostro Lorenzo tanti auguri Lorenzo in ascolto Maddalena Buona giornata modello Alena i più rapidi invece che ci hanno scritto Ci hanno raggiunto Vittorio Antonella e Virginia buona giornata anche a voi allora ProViaggio nel tempo il 28 agosto 1926 muore a New York l’idolo delle donne di quegli anni è l’attore cinematografico di origine italiana Rodolfo Guglielmi meglio noto come morte di Rodolfo Valentino 26 agosto 1963 durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone Martin Luther King viene il famoso discorso del I have a dream davanti al Lincoln memorial di Washington è ancora il 28 agosto 1996 è ufficiale il divorzio per Carlo Principe di Galles e Lady Diana Spencer ancora il 28 agosto del 1903 nasce la Harley Davidson a lei che nasce qualcosa di più semplice motocicletta prende forma un mito senza età ad opera di due ventenni William Harley Arthur Davidson che costruiscono pezzo per pezzo un prototipo di biciclettamotorizzata oggi ci salutiamo con le parole di un proverbio cinese che dice quando incontri un uomo troppo stanco per offrirti il tuo sorriso lasciargli il tuo ne ha tanto bisogno di un sorriso quanto colui che non lo sa più donare Buona giornata buon proseguimento di ascolto Noi torniamo lunedì restate in altra compagnia almanacco del giorno

