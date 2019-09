Almanacco del 28-09-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è sabato 28 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San venceslao martire e San Lorenzo Marziale compagni Martiri tutti i martedì oggi noi parliamo di Renzo nome di Chiara origine etnica laurentius cittadino di laurento deriva dal termine latino che designava questa città Laziale oggi del tutto scomparsa che sorgeva vicino un albero di Laurus Alloro venerato come sacro estroverso attratto dalle situazioni misteriose una grande sensibilità vorrebbe una vita tranquilla ma si trovano i guai per ingenuità si sposa molto presto si dedica alla sua donna i figli senza comunque diventare un fanatico della famiglia Più passano gli anni e più vorrebbe cambiare partner appare come una personaTerry molesta cordiale disponibile e senza preconcetti è curioso di conoscere cosa gli altri pensano e fanno facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Noi vorremmo fare tanti auguri oggi perché sono tante le persone in realtà è che compiono gli anni a tutti coloro che Oggi compiono gli anni noi in particolare oggi li facciamo a Rachele credo anche lei oggi non somma che compie gli anni poi insieme a lei una marea di persone tutti coloro che compiono gli anni Sappiate carissimi amici che siete intelligenti brillanti fiduciosi quasi sempre le nostre azioni sono da una fede profonda in ideali superiori Ma dovete fare attenzione a non scivolare nel l’intransigenza nel paradiso cercate di essere più duttili sarete più apprezzati nel lavoro e raggiungerete maggiore servita comprensione del Termoli nel rapporto con il partner il nostro viaggio nel tempo e musicale perché quel 28 settembre 1992 scoppia la moda del karaoke un microfono 1registrato uno schermo su cui Scorrono le parole della canzone arriva in Italia la moda del karaoke nata in Giappone all’inizio degli anni settanta e diffusasi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo del nostro paese prende piede Grazie l’omonimo trasmissione condotta da Rosario Fiorello Allora uno sconosciuto presentatore al tuo esordio televisivo era trasmesso su Italia 1 alle 20 un tour che andava per le piazze d’Italia dando a persone comuni la possibilità di esibirsi dal vivo all’insegna dell’autoironia e senza nessuna competizione cosa bella possiamo dire vero il proverbio di oggi presto imparato presto dimenticato Buona giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali lunedì sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi Ciaoalmanacco del giorno

