Almanacco del 28-09-2021 ore 07:30

almanacco del giorno e buongiorno da Francesco Vitale Oggi è martedì 28 settembre la chiesa ricorda San venceslao martire Il nome venceslao di origine Slava significa massima Gloria dice fate il proverbio Cielo rosso e Turchino rallegra il contadino sono nati Oggi Marcello Mastroianni Brigitte Bardot Raffaele Paganini i saluti arrivano oggi da Daniele Francesca Giovanni Buona giornata buon compleanno a Marina Ciao Marina e allora pronti a fare un altro viaggio nel tempo coraggio 28 settembre pensate delle 551 avanti Cristo nasce nello stato di lui in Cina Confucio diverrà il maggior filosofo cinese maestro di eticadell’autorità 28 settembre 2002 il celebre purosangue Varenne corre la sua ultima gara e va in pensione nella sua carriera agonistica è letteralmente frantumato tutti i record di chi sta vincendo le corse più importanti del mondo 28 settembre 2003 L’Italia rimane al buio a causa di un colossale blackout per quasi 12 ore l’impero paese esclusa la Sardegna è l’isola di Capri è rimasto senza corrente elettrica Chissà se qualcuno dei nostri ascoltatori lo ricorderà si è tornati un po’ indietro a sfruttare soprattutto i mezzi tradizionali le radio non la batteria e transistor macchina con le portiere aperte si ascoltava e si ascoltavano le notizie che arrivavano proprio dalla radio uno bellissimo ricordo escono Anche se dopo 12 ore di beccato non sono state uno scherzo Harry che poi con Rogers in ricordo bene coincidevano con la famosa notte bianca vero non c’era anche questo vabbè andiamo avantiHenry Ford ha detto anche un errore può rivelarsi una cosa necessaria per raggiungere il nostro risultato buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto non restate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa