Almanacco del 28-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a giovedì 28 novembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi amici belli la chiesa ricorda San Giacomo della Marca sacerdote Ricordiamo anche San Teodoro di Rossano proprio Teodora vogliamo ricordare oggi risale attraverso latino theodorus Al Greco Teodoro scomposto da te bioetanolo un dono nel significato di dono di Dio è dentro presto in uso tra i primi Cristiani oggi è personale Ormai in molto raro Teodora e Lunati volubile e si deprime con facilità Per questo ho bisogno di molto amore approvazione È coinvolgente e sa creare un clima di grande amicizia lealtà si innamorano di lei uomini incontrati a feste in casa di amici o AceDai prendi in egual misura e schietta e diretta ma anche diplomatiche quando si trova davanti una persona che non la convince del tutto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri Vi vogliamo fare a Pina a Rita e a Pietro Tantissimi auguri a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che siete degli inguaribili ottimisti amate la vita vi piace giocare con lei ma qualche volta usato un po’ troppo nel lavoro dovete imparare a essere più prudenti a programmare le vostre mosse in amore del vostro entusiasmo vi porta a vivere rapporti travolgenti ma se volete stabilità dovete impegnarvi più a fondo anche nelle piccole cose di ogni giorno il nostro viaggio nel tempo ci porta in Umbria ad Assisi 28 novembre 1999 viene restaurata è riaperta la basilica di Assisi a 2 anni dal terribile sisma che ha colpito l’Umbria e le marche riapre i fedeli da splendida basilica di San Francesco in Assisi il cui restauro è stato completato pensatempo di record in tempo soprattutto per il successivo Giubileo universale del 2000 proclamato da Giovanni Paolo II il proverbio la paziente Cava molto da niente vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia noi ci sentiamo domani almanacco del giorno

