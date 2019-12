Almanacco del 28-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è sabato 28 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cesario di arabis martire e noi vogliamo ricordare proprio Cesarina dal latino tesar di difficile interpretazione probabilmente derivato da un termine Etrusco un cognome in attestato in epoca romana il riso illustri personaggi primo dei pali Caio Giulio Cesare è una moderata tradizionalista Che talvolta viene presa da Guizzi di modernità e cerchi di adeguarsi al suo tempo quando si arrabbia perché veramente diventa Furioso e perde il controllo di te al tuo partner chiede sicurezza e solidità quando innamorata considera il suo infallibile Proietta su di lui l’immagine paterna a cui è moltoaffezionata e generosa disponibile oltre ogni misura per lei prima di tutto vengono gli amici poi tutti gli altri su questo non cambierà mai opinione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati oggi gli auguri li vogliamo fare in particolare a Claudia a Carolina Tantissimi auguri Carolina e anche ovviamente non lo trovo non lo trovo Non so dove dove anche Lorenzo Eccomi ero perso il nome di Lorenzo Tantissimi auguri anche a Lorenzo a tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi amici belli amiche care sappiate che avete una mente acuta che vi porta a non accontentarti delle apparenze a cercare sempre la verità che si cela sotto la superficie siete fatti un lavoro di indagine approfondimento dove grazie anche la pratica avete buone possibilità di successo in Amore siete Fedelissimi tenaci ma mi riesce difficile mostrare le vostre emozioni Maggiore Dolcetta renderebbe molto più piacevole la vostra vita conil partner e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo era sempre un sabato per il 28 dicembre ma del 1895 Quando nasce il cinema con i fratelli Lumière un gruppo di operai per lo più donne con indosso abiti tipici della Belle Epoque esce dalla fabbrica Al termine della giornata di lavoro è l’episodio iniziale del cortometraggio proiettato dai fratelli Lumière davanti a un Salutami te che alla modica cifra di un franco assistette a quello che oggi considerato il primo film della storia del cinema il proverbio con cui ci andiamo a salutare Chia stai Ciarla spesso farla e non è con noi siamo tanti di persone che ciarlano vero e quanto ti Ciarla quanto ti Ciarla Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo lunedì e ci ritroviamo qui gli auguri ce li inviamo ancora una volta vi auguro un buon proseguimento di scorta e restate in nostra compagniaalmanacco del giorno

