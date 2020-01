Almanacco del 29-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 29 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Costanzo patrono di Perugia noi ci piacciono le varianti femminili attenzione esistono qui ci denunciano Costanza variante femminile del nome costante deriva dal personale latino kostantinos attestato soline Imperiale e che origine del participio presente latino costa costantis Che significa tenace fermo dopo Costantino il Grande quello che per prima pose la croce Cristiana sui vestiti Imperiali si diffuse rapidamente tra i la variante femminile Oggi più diffusa lei sa vuole impone alla generosità di un’imperatrice il polso fermo di un direttore d’orchestra vive l’amore con pathos e seduce con movenze feline si annoia quando sta da sola agiocare non ha pudore e mettere in piazza sentimenti comportamenti e personali debolezze perché si circonda solo di veri amici facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi spesso combattere tutta la vostra vita per un ideale autorevolezza e senso pratico possono fare di voi ottimi politici ma a per portare via ruoli di responsabilità nel mondo dell’Industria gli amici rappresentano una parte importante della vita e contribuiranno ad allietare il vostro matrimonio e la vostra vita familiare Viaggio nel tempo che ci porta nel trasporto 29 gennaio 1886 quando Karl Benz brevetta la prima vettura a motore accensione elettrica carburatore due posti a sedere e niente pedali freno e acceleratore azionati a mano con la motorwagen brevettata nel 1886 il nostro ingegnere tedesco diede avvio alla luce l’autovettura a motore alimentato a benzina il proverbio La Mandorla sciocca fiorisce quando Chiocca è viauna buonissima giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

