Almanacco del 29-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno sabato 29 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale un giorno bisesto bisestile Ben ritrovata Oggi la chiesa ricorda Sant’Albino vescovo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e tutti voi amici siete nati quest’oggi siete dotati di grande creatività soprattutto Perché nascono ogni quattro anni fa non mi sa che brutta battuta che però è così ma quel che mi manca la costanza necessaria per portare a termine i vostri progetti la fortuna vi accompagna Dunque riuscirete sempre a che serve la i però non vi accontentate di questo è aspirata successo dovrete imparare a essere più disciplinati in amore Avete molte occasioni di incontrare chi fa per voi Anche se forse non sempre sarete pronte a coldovete Porre un freno alle fantasie di essere più concreti il nostro viaggio nel tempo e ci porta in un 29 febbraio del 2012 quando viene completata la torre più alta del mondo visibile da qualsiasi punto della città la Tokyo Sky Tree dopo solo un anno di vita uno dei luoghi simbolo della capitale nipponica il primato conquistato nel 2011 vede scavalcati rivali di sempre scenario asiatico il proverbio con cui ci andiamo a salutare A marzo un sole un guasto questo vale Ovviamente per la giornata di domani non prima è così eh Buon sabato noi torniamo puntuali lunedì sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze in nostra compagnia almanacco del giorno

