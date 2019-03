Almanacco del 29-03-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ma come vuole una settimana qui è veramente oggi è venerdì 29 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cirillo diacono e martire e noi andiamo a parlare di Ciro Ciro dal persiano caratteristiche della dinastia dei re di Persia è stato poi latinizzato in silos e si diffuse notevolmente nel mondo Cristiano di significato incerto ed è tutt’ora di una certa popolarità nell’Italia meridionale Specialmente in Campania giro è un tipo fuori dal comune curioso geniale Ma anche piuttosto lunatico ha bisogno quindi di avere accanto una compagna che riesca a capire i suoi tanti sbalzi di umore In compenso diventa un partner irresistibile poi riesci a prendererapporto dalla routine e dalla noia piace molto alle donne è molto apprezzato nella cerchia delle amicizie anche sul lavoro riesci quasi sempre a trovare l’occupazione più adatta alla sua personalità Tantissimi auguri a tutti coloro che sono una di queste oggi gli auguri veloci veloci al CD facciamo a Laura costanza e Marzia sempre al femminile noi e gli auguri di andiamo a fare vabbè D’altronde è così ci piace Tantissimi auguri carissimi amici che siete nati quest’oggi sappiate che tutte le vostre azioni sono guidate da radicati principi ispirati a un solido ideali di giustizia La vostra vita vi procurerà di persone importanti che potranno aiutarvi nella carriera l’amore nella vostra vita è fondamentale troverete partner che saprete apprezzare e che sapranno anche apprezzare la vostra generosità il nostro calore umano insieme avrete una vita serena in un ambiente a stretto contatto con la natura te lo auguriamo abbiamo voglia un po’ tutti di natura vero il proverbio di oggi Prima del proverbio ancora il nostro viaquello di oggi che ci porta in quel 29 marzo 1900 1795 e subiti 9 marzo 1795 mi stanno distruggendo dall’altra parte il viaggio musicale perché il primo concerto di Beethoven o Voi che pensate o dite che io sono il cremoso pazzo misantropo quale ingiustizia mi fate l’ultima Corato messaggio lasciato da bere nel suo testamento spirituale da l’idea del clima di incomprensione che circonda la sua esistenza dei dolori familiari ingeneroso paragone con muser passando per la precoce sordità innumerevoli furono gli ostacoli che dovete superare per affermarsi come Quel genio precursore del Romanticismo musicale ed entrare nell’olimpo dei grandi della Lirica avere proprio gatta che fa toeletta l’acqua aspetta buon fine settimana tranquilli e noi ci troviamo anche domani stessa ora stesse frequenze spesso streaming ci troviamo qui restate in nostra compagniae buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa