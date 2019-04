l’almanacco del giorno inizia una nuova settimana un nuovo giorno inizia anche lui di Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è il 29 aprile la chiesa ricorda Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia dal bizantino ai Catherine Catherine è un composto derivato da ekatos fai tante aperitivo sia di Apollo che cade Dea degli Inferi altri leggono invece il greco catros puro per quale prese forma Caterina diffusosi rapidamente in tutti gli amici dentali come personale femminile a un modo di pensare al rischio grafico e gesti di classe si trova in difficoltà quando deve sottostare a regole sociali che non valorizzano la singola personalità ma il collettivoL’amore è un travaglio un po’ più difficile da dipanare vorrebbe che il suo uomo e i suoi figli fossero destinati al successo con gli altri. molto solo curiosità e lo stupore senza perdere mai il suo stile facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Quindi auguri di vero cuore noi oggi i nostri auguri di vogliamo far arrivare a Massimo Giulio Tiziana Amedeo Alessandra e Paolo Tantissimi auguri a ciascuno di voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che la natura vi ha regalato un temperamento audaci ed entusiasta che collabora con voi avete tutte le doti per diventare Architetti ingegneri di talento è successo non dovrebbe farsi attendere in amore la vostra possessività Potrebbe causare Rotture problemi se questo dovesse accadere per te però imparare la lezione con la maturità costruire un rapporto sereno il nostro viaggio nel tempo ci porta nella musica e in quel 29 aprile del 1961 quandoparotide butta nella verifica del cuore dell’Emilia i palcoscenici più prestigiosi del mondo dando nuovo lustro quella lunga tradizione di tenori inaugurata da Enrico Caruso è proseguita con Gigli Del Monaco di Stefano nacque così la parabola di Big Luciano che per 40 anni potrai principali Ambasciatori della cultura italiana nel mondo il proverbio di inizio giornata per Santa Caterina il gregge fuori dalla cascina Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali sempre Domani esci alla stessa ora su queste frequenze Buona giornata l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa