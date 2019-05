Almanacco del 29-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ed è mercoledì 29 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimo Vescovo di Cittanova il nome deriva dal latino Maximus Maggiore il più grande di solito veniva attribuito al primo dei figli e molto sensibile prova forti emozioni volte però vorrebbe essere meno coinvolto da quanto sente inferiormente cerca di continuo un equilibrio tra sentimenti e razionalità Fontane veramente fa pesare i favori alle informazioni che concede Meno male è abbastanza Tim con le persone nuove anche se può apparire il contrario attratto da un tipo di donna molto sensuale che gli permetta di esprimere senza pudore le sue fantasie amorose con lei vuole poter parlare e scherzare ma soprattutto essere preso in séconsiderazione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi amici che siete nati quest’oggi voi sappiate sappiate sapevatelo che è in un mondo di forti voi siete attratti dei deboli E a loro e che indifeso a chi soffre Siete disposti a dedicare la vostra vita il nostro lavoro in amore dovrete affrontare qualche incomprensione forse rinuncerei molto crearmi una famiglia ma nella seconda parte della vita vi aspettano Unione Solid è importante Vi auguriamo veramente tanta fortuna mi sento un po’ un po’ te delle oroscopo vero andiamo al 29 maggio del 1953 il nostro viaggio nel tempo ricordiamo il primo uomo che scala Everest per i tibetani e la madre dell’universo per i nei paesi è il Dio del cielo per l’occidente è semplice il tetto del mondo dove per la prima volta dentro la bandiera britannica a portarsela uno scalatore neozelandese che aprì la strada al alpinismo estremo il proverbio benepassano come la luna quindi viva L’essenziale viva sveglissimo viva la buona giornata che ci aspetta questa mattina vi auguro veramente un buon proseguimento di ascolto Noi ci troviamo domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del

