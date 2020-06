Almanacco del 29-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno lunedì 29 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Pietro e Paolo Apostoli nomi Pietro deriva dal latino Pedro significato di pietra mentre Paolo è tratto dell’aggettivo latino paulus Che significa piccolo ma sono nati oggi Giacomo Leopardi Oriana Fallaci Federico Zampaglione anche noi in questa giornata per Cune zone di festa festive soprattutto a Roma ma non so lo vogliamo fare gli auguri ai nati di oggi no sottolineati di oggi fa gli auguri a Paola e a Vania Tantissimi auguri auguri di una meravigliosa giornata a tutti voi il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 29 giugno ma del 1956 quando l’attrice meMonroe sposa con una cerimonia civile il terzo marito lo scrittore Arthur Miller il 29 giugno 1985 giapponese esige koizumi compie 120 anni l’uomo più che del mondo dettato a lungo considerato l’essere umano più longevo di tutti i tempi il 29 giugno del 2007 viene lanciato sul mercato statunitense l’iPhone Il rivoluzionario telefono della Apple e noi oggi ci andiamo a chiudere con ci vediamo a salutare con il proverbio del giorno i Santi Pietro e Paolo piovosi per 30 giorni sono dannosi Speriamo che sia una buona giornata per tutti noi vi auguro un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui Buona giornata a tutti voi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa