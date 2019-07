Almanacco del 29-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è lunedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Buongiorno al nostro sveglissimo che più sveglissimo non c’è con aria di ferie Un buongiorno grande quanto un grattacielo stazione al nostro Antonello Troya anche al nostro Dino Tantissimi auguri anche a Livio il nostro pusher preferito musicale non quello della mente ma tutto ciò che ruota in aggiunta nel corso della giornata oggi La Chiesa in questo lunedì 29 luglio abbiamo detto oggi la chiesa ricorda Santa Marta di Betania discepola avete preseMarta e Maria e infatti Marta È la protettrice di casalinghe domestiche servitori Cuochi e specialisti in dietetica Quindi anche tutte le nostre nutrizioniste devo parlare per me Guarda che persone che ci sono facciamo tantissimi auguri oggi a chi è che compie gli anni in questo 29 di luglio andiamo a vedere un po’ ne abbiamo tantissimi Giovanni Monica e Carlo Tantissimi auguri a ciascuno di voi il nostro viaggio oggi ci porta a nel 1954 pubblica Il Signore degli Anelli bene 64 anni fa Elfi uomini nani Hobbit Abitano la terra di mezzo su cui incombe La minaccia dello Stregone Sauron Signore degli Anelli del contrastato da prode dalla compagnia dell’anello da capire come sempre anche in questo senso nel 1976 era sempre il 29 luglio ricordiamo la primaministro il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina come ministro del lavoro Tina Anselmi insegnante Dex sindacalista e lei la prima donna a diventare ministro nella storia d’Italia in questo In questo giorno ricordiamo Sergio Fiorentini 1934 è nato a Roma com’è attore doppiatore tra i più apprezzati nel panorama cinematografico italiano nel 1883 Benito Mussolini libro di storia lo ricordano come il Duce il personaggio storico 3 più influenti della prima metà del Novecento il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare pesche e meloni delizia degli Ottoni Buona giornata a tutti voi Ci ritroviamo domani sempre qui su queste frequenze buono e l’almanacco del giorno

