Almanacco del 29-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo a giovedì 29 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Beatrice di Nazareth di latino Beatrice deriva dal termine Beato Beato felice Beatrice colei che rende beati che dona La beatitudine non esclusivamente femminile ebbe larga diffusione nel medievali specie tra i ceti più ambienti tanta dolcezza che nasconde però una punta di rata aggressività esplode Come un vulcano quando si sente sottovalutato messa da parte il suo partner il tipico randagio a cui dare affetto sicurezza denaro e da cui farsi aiutare diventare più pratiche costante interiormente rigide con un leggero complesso di inferiorità ama più dare consigli che riceverne facciamoauguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi in particolare oggi le cure ti vogliamo dedicare a Vanessa e a Paola a voi A tutti coloro che oggi siete nati sa che la vostra visione della vita è semplice lineare rifiutato il lusso l’esteriorità il superfluo per essere felice mi bastano poche cose materiali, invece molto tempo per i vostri libri la vostra musica e le vostre riflessioni Amore siete molto Severi se il partner condividerò suo stile di vita costruito un rapporto intenso e duraturo In caso contrario e scegliete con grande serenità La solitudine il nostro viaggio nel tempo ci porta la storia 29 agosto 1991 La mafia uccide Libero Grassi alle 7:30 il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri nel cuore del centro storico di Palermo è interrotto da tre colpi di pistola due individui scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo Libero Grassi titolare dell’impresa sigmanest assassinato due passi dalla sua abitazione per mano della mafia l’esecutoreSalvatore Madonia contro cui ha lottato fino alla fine rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori e noi ci andiamo a salutare con il proverbio di oggi Eccolo qui Ro poca sempre avanza quant’è vero Vero buona giornata Noi torniamo domani stessa ora stesse frequenze qui restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa