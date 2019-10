Almanacco del 29-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

almanacco del giorno e siamo già martedì e il 29 di ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Narciso vescovo e santa Berlin da noi potevamo parlare di berlinda ci piace Linda che è derivante dal tedesco Lindt Che significa scudo di Tiglio è un troncamento del nome Teodolinda la sua fortuna inizia nell'Ottocento Grazie all'Opera di Donizetti Linda di Chamonix bene Speriamo Attualmente il nome ampiamente diffuso in tutta Italia è sempre attenta ai bisogni degli altri specialmente di coloro che soffrono dando spesso tutta se stessa e quello che ha per alleviare da loro miserie può diventare una determinate abile donna d'affari anche se vi va il lavoro sempre con creatività e semplicità senzaricerca del successo e della ricchezza in campo sentimentale attratta dagli uomini protettivi che sappiano rispettarle soddisfare il bisogno di sentirsi amata facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest'oggi non gli auguri in particolare oggi li vogliamo fare a Laura Auguri Laura a te e a tutti coloro che oggi sono nati sappiate che avete un temperamento vivace che vi porta ad affrontare di petto e con in qualsiasi situazione nel lavoro brillate per spirito di indipendenza originalità qualche volta Dovete affrontare situazioni conflittuali ma quasi sempre risultati vincenti In amore potete contattare un rapporto importante e duraturo vivacizzato dalla vostra esuberanza siete superanti è bene bene il nostro viaggio nel tempo è e tecniche ragazzi è bene Sì perché proprio in quel 29 ottobre del 1969 del ricordiamo il primo collegamento remoto tra computer Praticamente lo studentearcline o Charlie Klein perché abbiamo fatto diventare francese non lo so effettuare il primo collegamento remoto tra due computer in funzione rispettivamente presso l'Università della California con Stanford Research Institute il suo tentativo di inviare un messaggio digitando come testo Il termine login si interrompe bruscamente e al destinatario arrivarono solo le prime due lettere l'evento fu salutato come la nascita di arpanet la prima rete di trasmissione dati realizzata dall'agenzia del dipartimento della difesa degli Stati Uniti esclusivamente per militari C'è tutto un grande percorso solo con l'inizio degli anni novanta, svolta con L'invenzione del World Wide Web da parte di Tim berners-lee il www applicare tutto di like non è che capiscono e World Wide Web figuriamoci Basta che girano con i telefonini e il cambio di nome da arpanet a internet che diventa in poco tempo un fenomeno di massa Tanto è verooggi lo dicevano gli altri colleghi dall'altra parte che oggi è proprio la giornata di internet che significa che vivremo ha attaccati al che si fa No vabbè cioè vabbè Word web www bellissimo Praticamente festa di internet dico sempre aggiungiamo anche qualche bella relazione di persona eh mi raccomando che già noi parliamo da soli a quest'ora del mattino figuriamoci più tardi il proverbio un coro Andrea mio dai 60 in su non si conta in più è che non posso fare battute sui miei amici è che se non sono vengono qua sotto il portone ma salutiamo solo Antonello di Emanuel Andrea forza mi raccomando eh ti voglio sentire e tutti gli altri che normalmente ci seguono in questo percorso Noi torniamo più tardi e buon proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi restate con noialmanacco del giorno