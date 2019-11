Almanacco del 29-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno venerdì 29 novembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi Perché ricorda San Saturnino vescovo e martire e i santi Biagio e Demetrio ne andiamo a parlare Di Demetrio nome di origine greca deriva da demetrios in latino demetrius da l’appellativo di dea della terra che presiedeva l’agricoltura ovvero Demetra la madre terra il principio femminile della vita vasta diffusione anche della variante Slava Dimitri infaticabile promotore di nuove iniziative si dedica anima e corpo alla realizzazione di sé Grandiosi altrettanti ideali detesto non condivide la possessività nella coppia la sua donna ideale lo aspetta e non fa scenate di gelosia seritardo o mai più grande fascino e Carisma per cui chi lo avvicina rimane immediatamente tratto incuriosito dalla sua personalità Tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni che hanno questo nome intanto gli auguri a Damiana a Federico e a Matteo anche a Massimo e oggi Tantissimi auguri anche a voi Voi che siete nati quest’oggi avete una vita molto movimentata quasi romanzesca la stabilità via noia la routine quotidiana vi soffocano quasi sempre riuscita a trovare un lavoro che vi permette di conservare l’indipendenza e soddisfare il nostro spirito vagabondo anche un amore passate con Grande entusiasmo comporta l’altro è solo internet a Forte desidererete di fermarvi e lo deciderete chi lo sa il nostro viaggio nel tempo invece ci porta nella storia 29 novembre del 1946 lo dà vita allo Stato di Israele con ancora negli occhi gli orrori del secondo conflitto mondiale terminato due anni prima le istituzioni internazionali si trovarono impegnate in una complessa fase di re di Finiziogeografia di alcuni territori che avrebbe segnato profondamente gli equilibri politici dei successivi decenni del proverbio con cui iniziare la giornata che dice giornata senza risata è una giornata sprecata verità per verità è buona giornata davvero loro e noi torniamo domani sempre la stessa ora sempre qui restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa