Almanacco del 30-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo già quasi alla fine del mese come passa il tempo giovedì 30 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Giacinta Marescotti anche Santa Martina Martire che ricordo la nostra Martina è nel tempo Vabbè Martina del versione latino Martino 3 origine del nome del Dio Marte Siete delle guerre galliche grazie alla popolarità di Santi celebre mon ami ancora larga diffusione in tutto il mondo Cristiano ha un’indole battagliera da moderna Nazioni Unite una notevole equilibrio interiore per questo sei essere disponibile maniere delicate vivace piace agli uomini ed è corteggiata ma con loro a stendere un atteggiamento chiaro è deciso perché non vuol vedere soffrire e nemmeno avere sensi di colpa ama vivere in un clima di grande rilassatezza e d’amicizia si confida piùle persone più adulte di lei facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri li torniamo a fare Che bello Oggi ti facciamo a Sergio Tantissimi auguri caro Sergio a per te e per tutti voi che siete nati quest’oggi sappiate che i vostri interessi sono in genere molto Anzi soprattutto nella prima giovinezza siete attratti da 1000 stimoli Diversi faticherete Un po’ prima di trovare la vostra strada sapete però trarre insegnamento dalle esperienze più avanti troverete il modo di realizzarvi professionalmente in amore privilegiati rapporti sicuri anche se a volte siete attratti da situazioni complicate ma ciò che vi occorre è un partner affettuoso è fidato il nostro viaggio nel tempo e culturale ce ne andiamo in quel 30 gennaio 1873 e viene pubblicato il giro del mondo in 80 giorni comincia la uno dei romanzi più celebri nella Storia della letteratura d’avventura pubblicato da Jules Verne da cuiuna nuova concezione del viaggio antesignana del moderno concetto di turismo giro del mondo in 80 giorni Oggi vento da Levante acqua diluviante Speriamo in una buona giornata Qui c’era nebbia l’altro giorno è quindi Speriamo veramente che si possa star bene Buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi almanacco del giorno

