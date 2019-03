Almanacco del 30-03-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ed è martedì 22 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo Martire proprio di Vincenzo andiamo a parlare Caro il mio Andrea è caro mio Antonello che saluto questa mattina Vincenzo È un termine che deriva dal personale latino Vincenzo soprannome molto diffuso negli ambienti cristiani con il significato di derivato dal participio Vincent vincentis e quindi vincente facile cambiamenti d’umore di idee tende a fantasticare sulla realtà anche se poi risulta essereconcreto di quanto lui stesso Non immagini tende a vivere l’amore con gioia e spensieratezza senza farti nessun tipo di problema è un uomo di cuore conformista ma non rigido viene attratto molto dalla generosità della Parthenope con gli altri e schietto e anche bonario Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi oggi in modo particolare andiamo a fare gli auguri ad Alberto ad Alessio e a Paola a voi tutti gli altri Sappiatemi ricariche siete molto indipendenti raramente avete bisogno degli altri le vostre energie sono tutte concentrate e sullo studio sulla ricerca sul lavoro nel campo delle Scienze il vostro lavoro anche se la vita vi porterà a svolgere un altro professione potrete grazie al vostro spirito critico la vostra concentrazione conseguire buoni risultatiAmore siete belli romantici ma forse un po’ troppo esigente Orange Orange coraggio il nostro viaggio nel tempo amici belli e ci porta in quel 22 gennaio del 1944 gli alleati sbarcano ad Anzio era la notte di quel 22 gennaio e l’esercito alleato di attività un imponente operazione militare che si rivelò ben più ardua del previsto che usando migliaia di perdite tra le dei liberatori lo sbarco di Anzio siamo nel Lazio noto anche come operazione singolo Shine ben ricordato come una delle frasi più drammatiche della seconda guerra mondiale combattuta sul territorio italiano e andiamo a chiudere con il proverbio quello di inizio mattinata e poi ti ha luna calante avrete uva abbondante una buona giornata Un buon martedì noi ritorniamo domani è quasi quasi alla normalità qua te Però vediamo se riusciamo riusciamo dicono che questo individuo deve arrivaretubazioni in tutta Italia da qualche parte già la sentiamo E vabbè poi c’è la racconterete anche voi Buona giornata l’almanacco del giorno

