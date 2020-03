Almanacco del 30-03-2020 ore 08:10

almanacco del giorno inizia una nuova settimana e lunedì 30 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni in Marco Abate anche sant’amedeo IX di Savoia proprio di Amedeo andiamo a parlare questa mattina il nome si è sviluppato nel Medioevo come variante del latino Amadeus o Amadeus che Dio è un nome tradizionalmente usato in casa Savoia e per questo popolare in tutta Italia dotato di senso estetico e dirittura morale un uomo affidabile concreto e poetico al contempo Guarda L’essenziale non perdi in futilità l’amore per lui completo abbandono ai sentimenti ama la sua donna con ardore pensa solo lei quando è lontano e vede solo lei quando lei sta accanto sa dimostrarsi curiosoneutrik le ha sempre qualche mistero da svelare questo lo può fare apparire forse un po’ pettegolo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri in particolare Li vogliamo fare arrivare a Francesco de Beno mi è vero possiamo dire così a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che il vostro temperamento è segnato dalla dolcezza e dalla capacità di comprendere assecondare le esigenze degli nel lavoro saprete essere eccellenti collaboratori sarete apprezzati avrete considerevoli soddisfazioni economiche in Amore siete molto riservati il nostro fascino sottile diverse vittime avrete Probabilmente due relazioni importanti forze due matrimoni Tanti auguri il nostro viaggio nel tempo si porta in quel 30 marzo 1876 a Trieste vieni nel primo trasporto pubblico ancora prima che le automobili conquistassero la strada nella Trieste asburgica e ci si pose il problema di come far viaggiare in maniera più rapida persone mercedel perimetro cittadino quella Linea urbana passo la storia è come il primo esempio di trasporto pubblico italiano è il nostro incontro si conclude con il proverbio ncloth inizio mattina quel che vien di salti va via di sbalzi Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

