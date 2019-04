Almanacco del 30-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è martedì 30 Aprile Buongiorno lezione Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio Quinto papà è Santa Sofia vergine e Martire Sofia deriva direttamente dal termine Greco Sofia saggezza che indicava anche divinità preposta questa dote chiamata. Sofia Sofia conobbe sempre una discreta diffusione anche nel mondo latino calma in silenzio riesci a prendere in mano le situazioni che ti interessano Piena di iniziative un’ottima psicologa gli piace sentirsi innamorata persa tra le braccia del partner nei luoghi più disparati e impareggiabile nel portare in superficie l’erotismo del suo partner gira il pezzoCerca della Buona Stella e delle novità curiose stravaganti affettuosissima orgogliosa dei suoi amici tenda viziarli con succulenti pranzetti e con parole carezzevole lunghi abbracci facciamo tantissimi auguri oggi ti vogliamo fare in particolare la nostra Roberta è oggi fa gli anni la nostra Roberta Frascarelli Teodori possiamo rivelare queste cose auguri Robertina la sentirete nel corso della giornata e salutiamo Emilia salutiamo Giulia e quindi tutti tutti tutti tutti i nostri amici qui vedo che l’età avanza Vabbè non facciamo altro Ci mancherebbe altro il nostro viaggio nel tempo viene tra poco perché tutti coloro che sono nati quest’oggi oggi sono molto laboriosi pazienti costanti eccellente nei lavori manuali nella tecnica nelle occupazioni che richiedono precisione concentrazione la vostra disponibilità vi rende particolarmente adatti a lavorare in stretta collaborazione con gli altri in Amore siete molto tradizionalisti vi sposerete presto il vostro matrimonio sarà felice ve lo auguriamoil nostro viaggio nel tempo mi dicevo 30 Aprile ma del 1975 finisce la guerra in Vietnam a questa è una sporca guerra crudele ma spero che voi a casa riusciate a capire perché la combattiamo furono le ultime parole indirizzate da un soldato americano alla sua famiglia prima di morire in battaglia nel 1969 6 anni dopo terminava uno dei conflitti più sanguinosi del 900 che avrebbe lasciato sul terreno i corpi straziati di milioni di innocenti di giovani soldati mandati a morire senza un perchéil nostro proverbio calamari e polpi cotti fanno insonni le tue notti Ti auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani si ci faremo gli auguri del primo maggio saremo qui buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa