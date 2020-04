Almanacco del 30-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno giovedì 30 Aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio Quinto papà il nome Pio del latino tardo pius Spa significa colui che adempie ai doveri morali e religiosi sono nati quest’oggi Vittorio Merloni Federica Fontana e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri siete tanti sempre che ci inviate i messaggi quindi gli auguri Vi facciamo arrivare oggi in particolare a Roberto Emilia Roberta e Giulia a voi l’augurio veramente di una felice giornata speciale andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo vediamo un po’ dove ci porta il 30 Aprile di qualche anno fa prima di tutto nel 1789Washington presta giuramento divenendo il primo presidente degli Stati Uniti sempre il 30 Aprile ma del 1993 Dopo i primi anni in cui era stato usato solo dalla comunità scientifica decide di mettere il www a disposizione del pubblico rinunciando a ogni Diritto d’autore e quindi possiamo dire nasce per tutti L’era del web o come tutti sanno del World Wide Web sempre 30 Aprile ma del 1980 in seguito all’applicazione della madre la regina Giuliana sale al trono Beatrice d’Olanda il 30 aprile del 1985 finisce invece la guerra in Vietnam Questa è una sporca guerra crudele ma spero che voi a casa riusciate a capire perché la combattiamo furono le ultime parole indirizzate da un soldato americano e la sua famiglia di morire in battaglia se anni dopo questa data era il 1969 sei anni dopo punto il 1975 terminava uno deipiù sanguinosi del 900 che avrebbe lasciato sul terreno i corpi straziati di milioni di innocenti di giovani soldati mandati a morire senza un perché E noi senza un perché ce ne andiamo ce ne andiamo con il proverbio di oggi al principio e alla fine Aprile non è mai gentile non so se solo la fino al principio in quest’anno è però comunque teniamocelo per sono Vi auguro una meravigliosa giornata a noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

