Almanacco del 30-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati al 30 maggio Buongiorno da Francesco Vitale oggi sabato 30 maggio la chiesa ricorda San Giovanna D’Arco il nome Giovanna e la variante femminile dell’ebraico jorgan composta da abbreviazione di chiave Dacia nanna vuol dire Dio ha avuto Misericordia un dono di Dio sono nati oggi lo zar di Russia Pietro primo il grande Peter Carl Fabergé e Piero Chiambretti non gli auguri felici felici Li vogliamo mandare a tutti coloro che compiono gli anni le persone reali che sono qui accanto a noi e in particolare in particolare la vagonata di auguri in questo sabato li vogliamo farea Marco buon compleanno Marco Li vogliamo fare arrivare a Sara a Marianna a Cristina e poi ne abbiamo ancora altri essere il nostro Roger ci vogliono possiamo fare anche quest’ora ma con calma e non succede niente tutti i tempi ci vogliono Ecco Giovanna Ciao Giovanna anche lei vedi Michelle Elena Maria Giovanna e Antonella Tantissimi auguri a ciascuno di voi Dopo di ciò ci facciamo il nostro viaggio nel tempo 30 maggio ma del 1431 a rouen in Francia la diciannovenne Giovanna D’Arco viene bruciata sul rogo non a caso oggi Santa Giovanna D’Arco 30 maggio ma del 1922 a Washington viene inaugurato il Lincoln Memorial monumento costruito in onore di Abraham Lincoln il sedicesimo presidente degli Stati Uniti a forma di Tempio dorico contenente un’enorme statua del presidente la riproduzione di due celebri discorsi 30 maggio del 1971Chateau il e Marina 9 la prima sonda spaziale orbita intorno a Marte raccogliendo informazioni inedite sul pianeta rosso è ancora 30 maggio ma del 1988 viene istituita l’agenzia Spaziale Italiana l’asino per intenderci in pagare il Cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla terra sulla base di questa Mission l’Italia da vita un’agenzia spaziale Nazionale era ed è diretta e di quella traduzione scientifica che vede il paese Tra i pionieri dello studio dell’universo e noi ci andiamo a salutare col nostro proverbio ancora non prima di avervi lasciato una bellissima frase di Oscar Wilde che conserva l’amore nel tuo cuore una vita senza amore è come un giardino senza sole dove i fiori sono morti dovrebbe anche questa Carolavrebbe andrebbe meditata insieme il proverbio ancora dice acqua e vento fanno frumento Ti auguro una meravigliosa fine settimana noi torniamo lunedì Riposatevi ricaricatevi una buonissima giornata e soprattutto rimanete in nostra compagnia buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

