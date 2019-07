Almanacco del 30-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno martedì 30 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Crisologo vescovo e dottore della Chiesa e i santi abdon e sennen Martiri subito il momento degli auguri oggi in questo è 30 di di luglio siamo rapidi abbiamo solo uno facciamo gli auguri a Emanuele Tantissimi auguri Emanuele tutti coloro che Oggi compiono gli anni Trump Trump e sentire come stiamo messi bene tante cose sono accadute in questo 30 luglio ma nel 1932 ricordiamo il primo cartone a colori Flowerin italiano fiori alberi il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore il cortometraggio è incluso nella collana se le sinfonie il primo essere distribuito a Nicola una storia ambientata in un Prato Fiorito dove convivono allegramente musica alberi e fiori protagonista una coppia di giovani alberi fidanzati la cui armonia è minata da un tronco marcio e invidioso è Cominciamo bene Un bel discorso da vedere a colori per quanto riguarda il mondo del cinema il nostro viaggio Ci porta invece in quel 30 luglio 1999 Il mistero della strega di Blair preceduto da una mirata campagna pubblicitaria che conquista il pubblico Esce nelle sale The Blair Witch Project diretto da Daniel myrick Eduardo Sanchez una pellicola sperimentare che unisce la tecnica di ripresa del documentario la trama del classico film horror anche questa è una grande una grande anteprima del cinema in questo sensonel 1947 Arnold Schwarzenegger Nel 1950 Gabriele Salvatores nel 1863 Henry Ford Insomma ce ne sono tanti se vogliamo anche nel mondo dello sport nel 1980 Sara anzanello un ex pallavolista italiana pensate di un metro e 93 e non è una cosa una cosa da poco vero se ci pensiamo Ricordiamo anche le scomparse realtà in particolare Anna Marchesini 2016 Umbra di Orvieto negli anni 80-90 è stata una star della tv italiana prima come componente del celebre trio comico Marchesini Lopez Solenghi e poi come solista è un pensiero Quindi questa grande attrice italiana il proverbio uncolo di Marte ci dice che il contadino accorto lo dimostra dall’orto e lo voglio vedere questo oggi è buona giornata a tutti voi Ci risentiamo domani restate in nostra compagnial’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa