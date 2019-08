Almanacco del 30-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo arrivati venerdì 30 agosto Buongiorno da Francesco Gale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Eremita e non perdiamo di Piero così è giusto perché come Pietro anche questo nome deriva dalla Maico che è perché vuol dire pietra roccia risultato è stato Fin dall’antichità è ancora molto diffuso in tutta Italia gentile ed educato è piuttosto intelligente ambizioso anche se il più delle volte tende a nasconderlo e spesso Teso E difficilmente riesce a rilassarsi completamente ha un rapporto complesso con i sentimenti proprio per la sua incapacità a lasciarsi andare a trasformare le speranze e le aspettative in realtà da qui alcune difficoltà nella vita di coppia è facile che si rifugi nell’occultismo peruna realtà che non sempre lo soddisfa facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi una carrellata di auguri oggi Giacomo Giovanni Giovanna Ilario anche a Roberto Tantissimi auguri a ciascuno di voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete uno spirito semplice contemplativo sentite intensamente il fascino della maturità durata viaggiare siete dotati di grande eloquenza e riuscite bene nelle professioni che implicano il contatto con gli altri la vita sentimentale intensa ma il nostro desiderio di libertà ti porta a ritardare di molto il momento in cui metterebbe la fede al dito il viaggio di oggi ci porta in quel 30 agosto 1987 di Butta il videogioco Street Fighter lo ricordate Il Combattente attiva il torneo organizzato dal potente taggate più forte lottatore di muay thai del mondo dovrà affrontare i diversi avversari prima dello scontro finale dei con la trama di Street Fighter video game dilanciato dalla prolifica capcom e lo ricorderete questo videogioco casa 1987 vero presenti in molti bar non sale giochi grandi file anche qui va bene il proverbio quello con cui ci andiamo a salutare questo oggi è con la prima acqua d’agosto il caldo e riposto Cioè abbiamo ancora speranza e vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di Ascolta Noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui Buona giornata l’almanacco del giorno

