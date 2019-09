Almanacco del 30-09-2019 ore 07:30

almanacco del giorno nuova settimana ma già verso la fine del mese Dai ce la faremo lunedì 30 settembre Buongiorno da Francesco Vitale con una piacevole voce che speriamo di recuperare sto scherzando Oggi la chiesa ricorda San Girolamo sacerdote e dottore Girolamo il nome deriva dal termine Greco yeronimus composto dai Ros sacro e onoma nome significato nome sacro per la sua Valenza Mistica diffusa di pari passo con il cristianesimo Oppure può derivare dagli Eros sacro e non legge e quindi gestore delle cose sacre Oggi è il più frequente nelle isole che nella penisola è sicuro di essere sempre nella maggioranza dei casi dalla parte della ragione Questo lo rende poco conciliante eFidel e vive per la sua donna nella tradirebbe mai la sua compagna gli affini gusti nel modo di concepire il lavoro molto timido ho una vita abbastanza ritirata anche se va volentieri le grandi Feste dove è necessario parlare molto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e gli auguri li vogliamo fare in particolare questa mattina a Fabio Chiara Davide e Miriam a voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che dolcezza sensibilità disponibilità ad aiutare gli altri fanno sì che voi siate benvoluti da tutti nonostante questo spesso sia del contenti della vostra Forse dovresti farmi un po’ più di voi stessi e delle vostre esigenze nel lavoro potete tenere più di quel che avete in amore cercate di creare una maggiore intimità con il partner il nostro viaggio nel tempo ci metto in quel 30 settembre 1960 quando I Flintstones debuttano in TV uomini dell’età della pietra alle prese con macchine moderne davvero originali sono I Flintstones simpaticiagonisti del cartone animato creato Dalla Anna Barbera Noto in Italia anche come punto gli antenati tutti ricorderete il grande yabadabadoo Ecco questa voce proprio che avermi il proverbio del giorno tutto calcolato qui è un ex ti lascia andare al caldo polli e amori si può pazienza polli e amori coltivati sono sono insensibili Ragazzi ma che Mi suggerite bolli e amori coltivati sono insipidi e sprecati sarete voi Ecco che sei dall’altra parte del vetro e lo dico i miei amici Ecco Vi auguro una buona giornata Noi torniamo ovviamente domani Speriamo meglio Con più più voce ma sempre qui a traghettare V per questa meravigliosa giornata che vi auguriamo di iniziare con serenità e ingiusto Sprint Buon ultimo giorno del mese di settembre e restate con noialmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa