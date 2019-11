Almanacco del 30-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è sabato 30 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Andrea Apostolo da sostantivo andrei a coraggio dall’aggettivo andrajos coraggioso deriva dal termine aner Andros uomo mutua il significato di virile valoroso coraggioso è presente specie in età ellenistica in tutto bacino del Mediterraneo e molte nazioni europee oggi usato sia al maschile che al femminile desideroso di molto affetto di solidi rapporti familiari in maschera queste sue esigenze con atteggiamenti talvolta prepotenti e portato al matrimonio circa una donna che abbia molti amici che si allegra e divertente tace finché non capisce bene chi sia il suo interlocutore Ma quando è riuscito a individuarlo instaura con lui un dialogo piacevole chi lo mettea proprio agio facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e gli auguri Noi in particolare Li vogliamo andare a fare amici belli a amici Fabrizio e a Davide Tantissimi auguri a ciascuno di voi vi auguriamo davvero una meravigliosa giornata in questo senso mi di tantissimi tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi la vostra fortuna sta nel saper comprendere tutto ciò che accade nel adattarvi con grande prontezza alle diverse situazioni nella vostra professione difficilmente incontrato ostacoli e ben presto raggiunge successo in amore invece Dovete affrontare qualche problema e ci vorrà del tempo perché possiate riconoscere fra le molte persone che via durano chi vi ama per davvero il nostro viaggio nel tempo nella musica era il 30 novembre 1979 quando i Pink Floyd pubblicano The Wall una copertina sagomata con mattoni Bianchi contornati di nero con su scritto in stampatello nome della banddell’albo si presenta così nei negozi di dischi del Regno Unito l’undicesima fatica in studio del gruppo rock Pink Floyd 26 brani e in questo questo album 1979 il proverbio per Sant’Andrea o neve o bufera Speriamo che non ci sia bufera oggi ci siamo capiti da soli è buona giornata Noi torniamo sempre qui sempre la stessa ora per continuare il nostro meraviglioso viaggio restate in nostra compagnia almanacco del giorno

