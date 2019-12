Almanacco del 30-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno lunedì 30 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Vescovo confessore ne parliamo del femminile Eugenia dal greco eugenios latinizzato in Eugenio significa Nobile Bennato la sua diffusione è dovuta stirato significa sto bene augurante che alla proliferare di santi e Sante omonime Eugenia una grande stima di te Dai caparbia pensa di riuscire a superare le difficoltà rimettendosi più volte nella stessa situazione finché non ha ben capito come le cambierei comportarti amore per noi vuol dire essere dott accadere in una passione delirante che le faccia perdere completamente la testa matti Mentone le conseguenze si innamorapersone che non la compra Cambiano solo chi la frequenta allungo ha modo di apprezzare le sue raffinate intelligenza intuitiva che tutto steffa e comprende facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi in particolare oggi le cure ti vogliamo fare a Giusy a Silvia e a Francesca a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che dietro il vostro evento serio riflessive silenzioso Sì c’era una grande capacità di comprendere la natura delle persone Il senso profondo di quanto accade nel lavoro siete portati le attività di tipo intellettuale ma saprete sfruttare al meglio le vostre anche nel commercio degli affari in amore sapete dare moltissimo affetto grande attenzione Ma siete anche molto possessivi Cercate di non esagerare il nostro viaggio nel tempo invece ci porta nella musica era il 30 dicembre del 1968 quando Frank Sinatra incide My Way ho amato riso e pianto ho avuto le mie soddisfazionila mia dose di sconfitte e allora mentre le lacrime si fermano trovo tutto molto divertente a pensare che ho fatto tutto questo e se posso dirlo non Sottotono o no no io l’ho fatto alla mia maniera Questa è una delle ultime strofe forse la Più significativa di My Way Frank Sinatra registro in quel martedì di dicembre negli studi della Rai di Hollywood nemmeno lui The Voice sospettava che sarebbe diventato l’inno del mito americano del self-made Man dell’uomo che si è fatto da sé che ha visto tutta la vita a modo suo Senza rimpianti un Huawei Dedicato a tutti insieme al proverbio un collo di inizio giornata pane di casa mozzica e bacia riflettete su questo vi auguro una buona giornata ma ci sentiamo domani ci faremo gli auguri sempre intorno a quest’ora sempre qui su queste frequenze e non solo Buon proseguimentomolto R state con noi almanacco

