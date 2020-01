Almanacco del 31-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a venerdì 31 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Bosco ne parliamo di Gianni capelli motivo di Giovanni che deriva dall’ebraico Johan latinizzato in gioannis composto da gli avrei unito a ebbe misericordia nel significato di Dio ha avuto Misericordia questo diminutivo maschile a te in tutta Italia seppure in misura minore nei al personale dal quale arriva questo non è la stessa lo stesso significato di Giovanni colui che lo porta è posato ragionevole responsabile a scatenarsi con gli amici ma prima di ogni cosa metti doveri verso la famiglia e lavoro orgoglioso e fiero della donna amata la rende felice dimostrandosi un amante intrigante e le si dedica completamente e umile sminuisci Sumerinon siano proprio e vi detti facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri Oggi vogliamo fare in particolare a Valentina a Mariapia a Jessica Alessandra Io qui si torna veramente con un lungo elenco di auguri Ci fa piacere Bentornati auguri voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi siete molto riservati difficilmente permettergli di scoprire cosa davvero Si cela nel vostro cuore nel lavoro avete obiettivi precisi vi impegnate con metodo finché non li raggiunge te Appena vi sarà possibile scegliere un’attività indipendente in cui i contatti spesso portati con gli altri che caratterizzano i rapporti di lavoro siano ridotti al minimo indispensabile anche in Amore siete dei solitari vi concederete solo Chissà però davvero capire e apprezzarmi fino in fondo il nostro viaggio nel tempo amici belli amiche straordinarie ci porta in quel 31 gennaio 1865 viene abolitain America la schiavitù o altra forma di costrizione personali e non potranno essere ammesse negli Stati Uniti in luogo alcuno soggette alla loro giurisdizione sennò come punizione di un reato per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura e il contenuto della prima sezione del XIII emendamento alla costituzione degli Stati Uniti d’America che nel 1865 mise al bando la schiavitù nei trentasei stati allora presentati dal congresso e noi ci andiamo a salutare con il nostro proverbi uncolo che ci dice le azioni rivelano passioni buonissima giornata a tutti voi Noi torniamo presto presto domani mica tanto è alla stessa ora Qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa