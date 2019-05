Almanacco del 31-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è venerdì 31 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Visitazione della Beata Vergine Maria e San Silvio noi parliamo di Silvio da latino antico silvius Che significa abitante dei boschi derivando da Silva vale a dire Tu piuttosto usato in epoca romana divenne un nome personale solo in ambienti Cristiani oggi è discretamente diffuso in tutta la penisola a innate capacità organizzative ed è in grado di abbracciare una fitta rete di relazioni sociali pur non approfondendo ai rapporti interpersonali per non impegnarsi troppo e non coinvolgersi emotivamente fortemente influenzato dalla opinione che gli altri hanno di lui è un grande trascinatore riesce sempre a farti seguire nelle sue molteplici impresesentimentalmente in cerca di una donna che la lusinghi senza mai contraddirlo a volte si rivela anche geloso e noi oggi a proposito di gelosia no pensi per niente vogliamo fare tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati in questo ultimo giorno del mese di maggio in particolare e gli auguri li vogliamo andare a fare alla Bella Michela cresce proprio non so ma gli anni passano 30 anni mi pare lo diciamo con alcuni quando lo sappiamo li facciamo anche Elisabetta a cristalda e di cristalda e Alessandra a voi tutti coloro che avete che oggi ce l’ha con te si può dire che fate gli anni avete il compleanno sappiate che per i vostri familiari siete disposti ad affrontare qualunque sacrificio Ma dovete fare i conti con un anima Vagabonda che vi spinge a percorrere avanti e indietro tutta la superficie del pianeta L’ideale sarebbe un lavoro che mi permetta grande mobilità è una famiglia disposta a seguirvi nei vostri frequenti spostamenti e chi lo sa somma che non ci si riesca oggi 31 maggio è anche la giornatasenza tabacco una ricorrenza che ha lo scopo di invogliare le persone a smettere di fumare abbandonare completamente questo dannoso vizio almeno 24 ore senza tabacco Questa è la sfida il tabagismo che viene lanciato ogni tre Stime statistiche su incidenza del fumo nella vita delle persone si cerca di richiamare l’opinione pubblica sugli effetti negativi di questo tremendo vizio sulla salute la giornata fu indetta per la prima volta il 7 Aprile 1988 da l’organizzazione mondiale per la sanità che nel 2016 ha stimato in circa sei milioni il numero di morti all’anno provocate dal fumo la maggioranza delle quali si registrano i paesi in via di sviluppo convegni iniziative comunitarie ricordano tutti questa giornata quanto sia dannoso il fumo e in vogliono ad abbandonare il vizio con numerose campagne di sensibilizzazione proverbio un coro di oggi corvo gracchiante pioggia scrosciante Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani sabato abbiamoparticolare poi approfondiremo nei prossimi giorni è Insomma io so che ci stanno ascoltando anche dai pullman in viaggio è nel sud voglio salutare anche un autista Fedele poi rivela anche il suo nome intanto rivediamo i particolari se ci sta ascoltando anche oggi in viaggio sulla Salerno Reggio Calabria ecco Vero verso Catanzaro è giusto cerchiamo poi informazioni Andrea Tu fai il bravo Intanto buona giornata e buon proseguimento d’ascolto a tutti voi a domani l’almanacco del giorno

