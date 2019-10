Almanacco del 31-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

almanacco del giorno e siamo a giovedì 31 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant'Antonino di Mi sa che San Gerardo vescovo di Potenza Gerardo dal Germanico gerhard composto da Gaza Lancia giavellotto e dell'aggettivo Art forte nel significato di forte nel maneggiare la Lancia deriva questo personale attestato in Germania a partire dal VII secolo aggiunto per l'Italia nella forma latinizzata gerardus disimpegnato deludente generoso cerca di migliorare la tua vita e Circondati di persone di Poste autoanalisi e portarlo in Trionfo da giovane non dà importanza all'amore poi con gli anni Recupera in fretta il tempo perso è pratico è attivo con gli altri sa essere il mattacchione della serata amico affettuoso che raccontainterminabili facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest'oggi e noi gli auguri in particolare oggi li vogliamo andare a fare veloci veloci a Stefano Tantissimi auguri Stefano e a tutti coloro che sono nati quest'oggi Sappiate sappiate che voi siete gentili a Fabri con tutti ma nello stesso tempo siete molto attenti non rivelare mai del tutto i vostri progetti interessante caratterizzata da molti viaggi diversi rapporti affettivi me il lavoro rivelate grande creatività e originalità in amore troverete Chi è in grado di conquistarvi per sempre proprio quando meno te lo aspetti il nostro viaggio nel tempo potevamo far nemmeno un no non potevamo fare noi quindi Halloween parliamo di Halloween oggi 31 ottobre festa Popolare diffusa è particolarmente in Irlanda Scozia Canada Stati Uniti d'America e che comincio a trovare spazio anche in Italia si celebra la sera del 31 ottobre la vigilia della festa di Tutti i Santi si ipotizza che le sue origini risalgano a quando le Poptribali usavano dividere l'anno in 2 parti in base alla transumanza del bestiame nel periodo fra ottobre e novembre preparandosi all'inverno si ricovera per bestiame in luogo chiuso per garantirgli la sopravvivenza nella stagione fredda ed è questo il periodo di Halloween più recentemente diventato d'uso nella notte di Halloween per i bambini andare in giro per le case travestiti da streghe Zombie fantasmi vampiri a bussare la porta urlando con tono minaccioso dolcetto o scherzetto e la io vedo già che sui social state organizzando veramente di tutto Ecco noi andiamo con il verbo lo scherzo lo faccio io chi sono io tra poco Dunque il proverbio a fine di ogni mese valuta introiti e spese Vi auguro una meravigliosa giornata buon proseguimento di ascolto Noi sì anche domani ci facciamo gli auguri per il primo novembre sempre la stessa ora sempre qui Buon proseguimento ti ascolto