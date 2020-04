Meteo Roma del 01-04-2020 ore 19:15

meteo ritrovati per un nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord al mattino cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità ovunque con locali addensamenti sui rilievi ma senza fenomeni in serata nessuna variazione di rilievo con ampie schiarite poche nubi al centro al mattino condizioni di generale stabilità atmosferica tutte le regioni con locali addensamenti sul Lazio centro al pomeriggio tempo in prevalenza asciutto ovunque con qualche nube in più tra Lazio e Abruzzo in serata cioè li generalmente sereni o poco nuvolosi ovunque aggiungere sulle isole al mattino molte nubi sulle Isole maggiori con locali deboli piogge bel tempo altrove con locali addensamenti sulle coste di Puglia e Molise al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi peninsulari cieli nuvolosi o moltosu Sardegna e Sicilia con pioviggini in serata nubi medio alte nomi Dunque persistono deboli piogge sulle Isole temperature minime e massime stabili o in previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa