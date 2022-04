Meteo Roma del 01-04-2022 ore 19:15

meteo bene ritornate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord numero di da contattare mattino con piogge sparse su Alpi e Prealpi con neve fino a quote collinari i possibili temporali sulla Liguria al pomeriggio a te sei ancora abitazione a carattere Nevoso su Alpi e Appennino settentrionale in serata tempo in miglioramento con molte nubi in transito ma senza fenomeni associati neve dai 700 1000 m al centro al mattino In verità sui versanti tirrenici con fenomeni temporaleschi sulla Toscana nevicate a quote collinari al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora precipitazioni a carattere Nevoso dai 600-700 metri di quota asciutto sulle regioni adriatiche in serata residue piogge sul Lazio variabilità asciutta altrove al sud Al mattino tempo instabile su Campania Basilicata Calabria e isole maggiori fenomeni più intensi a tesi sulla Sardegnagrigio molto in attesa e cambiamenti di rilievo con tempo piaciuto su Molise Puglia in serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa neve in calo fino a quote collinari temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa