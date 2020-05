Meteo Roma del 01-05-2020 ore 06:10

meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo oggi al nord Maggio piuttosto variabile con nubi irregolari al mattino ma con pioggia scherzo Senti a quanto Nino arrivo al pomeriggio su tutte le regioni fenomeni attesi anche in serata sulle regioni orientali al centro vita asciutto con nubi irregolari alternate a brevi schiarite per tutto l’arco della giornata ma con tempo stabile da segnalare soltanto la possibilità di brevi piogge in Toscana in serata a sud e sulle Isole festa dei Lavoratori all’insegna del bel tempo con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata da segnalare solo la possibilità di deboli piogge al mattino tra la Calabria e la Campania temperature minime e massime attese in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

