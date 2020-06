Meteo Roma del 01-06-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al nord e temporali sparsi lungo l’Arco Alpino al pomeriggio e sui settori appenninici settentrionali in parziale sconfinamento sulle pianure emiliane a confine con la Lombardia piaciuto in serata al centro inizio di giornata all’insegna della prevalente stabilità atmosferica qualche nube in più al pomeriggio sui rilievi con possibilità di fenomeni temporaleschi spazi al sud e sulle Isole sali sereni o poco nuvolosi nelle prime ore del mattino nubi in aumento al pomeriggio con locali acquazzoni o brevi temporali sui rilievi delle zone peninsulari asciutto su coste e pianure tempi di attesa in generale aumento da nord a sud previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa