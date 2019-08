Meteo Roma del 01-08-2019 ore 06:10

meteo Modugno appuntamento con il mezzo Vediamo come sarà il tempo oggi sulla nostra penisola Nord cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sulle regioni settentrionali con locali precipitazioni sono tra Veneto e Friuli tempo stabile al centro È soleggiato nelle ore di sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico al sud sole prevalente al mattino al pomeriggio solo qualche numero acqua sulla Sardegna sulle coste tirreniche nelle ore serali si rinnovano condizioni generali spazi di sereno e qualche nube sparsa temperature stazionarie un aumento generale dei minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

