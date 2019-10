Meteo Roma del 01-10-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia spiccato maltempo con piogge e temporali diffusi al mattino fenomeni più intensi soprattutto tra Lombardia e Triveneto al pomeriggio le nubi si sposteranno ad Este sul Piemonte avremo un miglioramento con ampie schiarite residue piogge o quazzoli in serata in nottata d’Este tempo migliore ad ovest alle Centro Italia tempo instabile fin dal mattino sulle regioni tirreniche con piogge in arrivo piogge e temporali estese su tutte le regioni centrali durante la seconda parte della giornata con fenomeni anche intensi previsti tra Toscana Lazio ed Umbria al Sud Italia tempo instabile su Sardegna Sicilia occidentale Campania con possibili piogge e temporali Specie nella seconda parte della giornata piùsulle altre regioni meridionali con ampie schiarite in mattinata e nubi irregolari in transito al pomeriggio temperature in calo su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

