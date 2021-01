Meteo Roma del 02-01-2021 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia nuvole e maltempo diffuso su tutti i settori con rovesci nel pomeriggio tempo instabile con precipitazioni diffuse più intense sul friuli-venezia Giulia in serata ancora tempo instabile con piogge sparse neve anche abbondante a quote collinari alle Centro Italia tempo instabile sui settori tirrenici con possibili acquazzoni al pomeriggio piogge in diminuzione variabilità tutta tra Marche ed Abruzzo in serata residua instabilità sui versanti occidentali piaciuto sull’Adriatico neve in Appennino oltre 1100 metri al Sud Italia e sulle Isole tempo instabile con piogge e temporali soprattutto sui settori tirrenici e sulla Sicilia al pomeriggio precipitazioni diffuse qualche apertura sulla Sicilia in serata condizionitempo instabile con piogge diffuse su tutti i settori miglioramenti nella notte neve oltre i 900300 metri temperature minime massime in generale aumento le previsioni del tempo sono pure del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa