Meteo Roma del 02-02-2022 ore 19:15

meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli poco nuvolosi schiarite al nord est al pomeriggio ancora stabilita diffusa con velature in transito in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con l’uscita sulla Liguria dove saranno possibili deboli piogge specie nelle ore notturne Al centro stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni sul Lazio Abruzzo in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento in Toscana dalla notte al sud Al mattino locali addensamenti sulle Isole maggiori ma con tempo asciutto sole prevalente altrove al pomeriggio a senza prevale su tutte le regioni in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni temperature minime e massime in rialzo al centro-sud stazionarie o in lieve diminuzione al no meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa