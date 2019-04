Meteo Roma del 02-04-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia molte nubi questa mattina senza fenomeni al pomeriggio sono attese nevicate sparse sulle Alpi fino a 1900 2100 m di quota e qualche pioviggine sui settori limitrofi stabili serata in nottata Quota neve in calo fino a 1500 1700 metri al centro Italia tempo stabile con molte nubi e solo locali più vicini al pomeriggio sugli appennini cieli generalmente nuvoloso anche in serata in nottata con isolate piogge specie su Marche Toscana al Sud Italia tempo instabile locali piogge fin dal mattino specie sulla Sicilia al pomeriggio attesi sparsi sia sulle Isole che sulle zone interne peninsulari mentre in serata in nottata le precipitazioni esisteranno soprattutto su Campania Calabria e Sardegna temperatura in generale aumento nei valorimassima invece in diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa