Meteo Roma del 02-04-2019 ore 19:15

meteo l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord e Fatima tempo in arrivo durante la seconda parte della giornata con i fenomeni intensi su Alpi Prealpi alte pianure in Liguria al mattino su tutte le regioni Quota neve in calo sulle Alpi alle molte nubi in transito Ma come principi tazioni debole di moderata intensità specie tra Toscana Umbria e Lazio tempo più stabile in Abruzzo nelle Marche al sud tempo instabile con spazio trattore peninsulare specialmente durante le ore centrali della giornata Maggiori schiarite sulle Isole maggiori temperature in calo su tutta la penisola in aumento sulle Isole maggiori previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa