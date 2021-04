Meteo Roma del 02-04-2021 ore 19:15

meteo e ritrovate l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino cieli sereni su tutti i settori qualche velatura tra Lombardia e Triveneto al pomeriggio debole instabilità pomeridiana sul Piemonte Veneto sereno o poco nuvoloso altrove in serata tempo del tutto asciutto con qualche velatura in transito sulle regioni del nord-est del centro al mattino cieli sereni e qualche nubi sui settori costieri di Toscana il Lazio al pomeriggio velature in transito settori centrali e fenomeni convettivi Lazio Abruzzo in serata condizioni meteo stabili con ancora nubi basse sulle coste di Toscana e Lazio al sud Al mattino cielo in prevalenza sereni con locali addensamenti sulle coste tirreniche al pomeriggio locali piovaschi su pedemontani tra Campania Basilicata e Sardegna in serata sei ancora serenità il prosciutto su tutti i settori meridionali temperature minime aumento al nord e sulle Isole maggiori in via diminuzione altrove massime Non so se tu hai settentrionali Adriansulle regioni tirreniche le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa