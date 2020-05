Meteo Roma del 02-05-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Bentrovati studio Roberta Frascarelli domani al nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati da segnalare locali piogge solo su Alpi Orientali Appennino settentrionale nuvolosità irregolare anche in serata ma con tempo asciutto al centro nuvolosità irregolare al mattino con deboli piogge solo sulle Marche asciutto altrove instabilità in aumento al pomeriggio su Appennino e settori adriatici acquazzoni o temporali fenomeni in esaurimento entro la serata con cieli sereni o poco nuvolosi al sud sulle regioni tempo asciutto al mattino Salvo deboli piogge tra Calabria e Sicilia acquazzoni e temporali informazione Nella seconda metà della giornata specie sui settori interni peninsulari Maggiori schiarite altrove miglior ovunque tra la sera e la notteminima e massima e stabili o in lieve calo previsioni cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa