Meteo Roma del 02-06-2020 ore 06:10

meteo trovati per il nuovo aggiornamento meteo in redazione Roberta Frascarelli nord e temporali sparsi lungo l’Arco Alpino al pomeriggio e sui settori appenninici settentrionali imparziale sconfinamento sulle pianure emiliane al confine con la Lombardia più assoluto in serata a cena o inizio di giornata all’insegna della prevalente stabilità atmosferica qualche nube in più al pomeriggio sui rilievi con possibilità di fenomeni temporaleschi spazi Ma tu dai sulle Isole cieli sereni o poco nuvolosi appena ore del mattino non in aumento al pomeriggio con locali acquazzoni o brevi temporali sui rilievi delle zone peninsulari asciutto su coste e pianure temperature attesa in generale aumento da nord a sud previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa