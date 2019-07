Meteo Roma del 02-07-2019 ore 06:10

meteo non ho appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord tempo in pomeriggio lungo i settori Alpini e prealpini con temporali localmente di forte intensità prima piaciuto lungo e Torri costiere e pianeggianti Bel tempo al centro e sole prevalente su tutti i settori congeli generalmente se vieni al più poco conclusi qualche nube interesserà le zone interne al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo al sud cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque con locali addensamenti attesi solo sui rilievi di Ragusa e Agrigento ma con assenza di fenomeni rilevanti associati temperature stazionarie o in lieve rialzo al nord previsioni a cura del centro meteo italiano

