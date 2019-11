Meteo Roma del 02-11-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord a giornata all’insegna del maltempo su tutti i settori settentrionali con piogge e temporali diffusi specie su Liguria Alpi e Lombardia e Friuli migliora il tempo dal pomeriggio sulle regioni occidentali sull’arco Alpino in calo fino a 1700 metri di quota al centro maltempo a tratti anche intenso sulle regioni centrali d’Italia pioggia acquazzoni sparsi al mattino sul versante tirrenico più asciutto sul versante Adriatico al pomeriggio ancora maltempo intenso con locali nubifragi su Toscana Umbria e Lazio asciutto lungo le coste adriatiche in serata ancora maltempo lungo il versante tirrenico al sud Al mattino tempo instabile sia sulle coste che sulle zone interne meridionali con acquazzoni temporali piaciuto solo tra Molise e Puglia al pomeriggio acquazzoni temporali sempre sia sui settori peninsulari che su quelli insulari Salvo che su Molise Puglia c’èsettentrionale in serata maltempo intenso su tutte le regioni con acquazzoni temporali diffusi temperature stabili o in lieve aumento sulle regioni centro meridionali le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

