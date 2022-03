meteo e neri trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la data di domani al nord al mattino nuvolosità irregolare sull’Emilia Romagna deboli piogge solo sulla Liguria Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora isolati precipitazioni sulla Liguria di Levante in serata attese piogge su emilia-romagna Liguria neve sulle Alpi Orientali da 1000 metri variabilità assoluta altrove al centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo del tutto asciutto al pomeriggio non sono previste di rilievo 100 locali più vicini sulle coste della Toscana in serata ancora tempo stabile con Cieli a tratti nuvolosi peggiora nella notte con precipitazioni su Marche Umbria e Toscana e neve in Appennino oltre 900 Matt al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge solo sulla Sardegna al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori nessuna variazione previsto altrove in serata ancora cieli coperti su tutti i settori conposti di campagna in Sicilia migliora sulla Sardegna temperature minime e massime stabilimento su tutti i settori le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa