Meteo Roma del 03-04-2019 ore 06:10

meteo è venuto all’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi mercoledì 3 aprile al nord e fatti mandare appena arrivo durante la seconda parte della giornata con i fenomeni intensi su Alpi Prealpi alte pianure in Liguria al mattino su tutte le regioni Quota neve in calo al centro molte nubi in transito ma con precipitazioni deboli o di moderata intensità specie tra Toscana Umbria e Lazio tempo più stabile in Abruzzo nelle Marche al sud tempo instabile con la pioggia e spazio sul settore peninsulare specialmente durante le ore centrali della giornata Maggiori schiarite sulle Isole maggiori temperature in calo su tutta la penisola in aumento sulle Isole maggiori previsioni a cura del Centro Italiano meteo

