Meteo Roma del 03-04-2019 ore 19:15

meteo Benvenuti l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord temporali Che localmente potranno assumere anche carattere di nubifragio specie su Liguria Alpi e Prealpi al centro giornata all’insegna degli acquazzoni e temporali intensi con il maltempo che interesserà il mattino il treno per poi espandersi alle zone interne verso l’Adriatico in serata al sud piogge sparse acquazzoni sulle regioni meridionali con fenomeni localmente intensi specie sulla Sicilia sulla Calabria nelle ore di urne maltempo poi ci sia in serata che in nottata tempo piaciuto solo sulla Sardegna temperature stazionarie le calzine valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa