Meteo Roma del 03-04-2021 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo stabile sulle regioni settentrionali con Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al nord-ovest tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o al più poco nuvolosi Dunque alle Centro Italia nubi sparse al mattino ma con tempo asciutto isolate precipitazioni tra Abruzzo e Lazio tempo stabile anche al pomeriggio e in serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque al Sud Italia e sulle Isole tempo instabile con locali piogge sui settori perinsulare sulla Sardegna tra pomeriggio e sera ancora fenomeni su Calabria Sicilia Sardegna miglioramenti altrove i cieli sereni o poco nuvolosi temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

